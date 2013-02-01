Донька Тимошенко: мама страждає від сильного болю

Дочка екс-прем'єр-міністра України Євгенія Тимошенко заявляє, що тюремники не виконали жодної з законних вимог Юлії Тимошенко, оголошених нею 8 січня.

"Я знову відвідувала маму. Вона досі знаходиться у душовій кімнаті, постійно лежить на залізному тапчані. На жаль, ніяких зрушень у виконанні її вимог нема", - цитує Є.Тимошенко сайт Юлії Тимошенко.

Дочка екс-прем'єра зазначила, що самопочуття Ю.Тимошенко не покращується. "Мама страждає від сильного болю у спині. Стан її здоров'я залишається складним. Ми очікуємо на приїзд німецьких лікарів", - додала вона.

Є.Тимошенко також звернула увагу на те, що влада збільшує тиск на політичних ув'язнених. "Цей режим нічого не зупиняє. Після заяви впливового європейського політика Елмара Брока про можливість застосування санкцій проти тих, хто здійснює політичні репресії в Україні, нещодавно тюремники терміново вивезли Юрія Луценка з лікарні, тобто, незважаючи на рекомендації лікарів, припинили процес його реабілітації", - зазначила дочка Ю.Тимошенко.

"Режим стає все більш і більш жорстоким стосовно своїх політичних опонентів. До наступних президентських виборів вони планують повністю очистити політичне поле від будь-якої альтернативної думки та будь-якого альтернативного політика", - заявила Є.Тимошенко.

Як відомо, 8 січня Юлія Тимошенко оголосила акцію громадянської непокори. "Щоб зменшити в суспільстві страх перед вашим режимом, щоб ще раз сказати, що ви принижуєте і руйнуєте Україну, я оголошую свою особисту акцію громадянської непокори. Саме таке моє право передбачене ч. 5 ст. 55 Конституції України. На сьогодні це єдине моє право, яким я можу зараз скористатися", - написала Ю.Тимошенко у своєму листі Віктору Януковичу.

Зокрема, екс-прем'єр вимагає припинити відеоспостереження за нею, постійну присутність конвоїрів-чоловіків, а також дозволити здійснювати телефонні дзвінки.