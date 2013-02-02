Азаров хоче опитати телеглядачів

Як передає корреспондентт УНІАН, про це він повідомив у ході спілкування з користувачами соціальної мережі Facebook.

Зокрема, відповідаючи на пропозицію одного з користувачів провести соцопитування про те, чи подобається людям дивитися «погані» новини і чи не варто негативні сюжети показувати після 22.00, М.Азаров написав: «Ви мені подали дуже хорошу думку, і ми обов'язково замовимо проведення соціологічного опитування, подивимося, скільки у нас з Вами однодумців, і обов'язково повідомимо це всій країні».

Відповідаючи на репліку того ж користувача: «Життя, деколи, і без того не дуже веселе, а дивлячись на все інше, взагалі хочеться померти», М.Азаров пожартував: «Але вмирати я Вам все-таки не раджу. :)».