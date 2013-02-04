Яценюк - Рибаку: Зізнайтеся, що ви залякали депутатів і забрали їхні картки

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому він наголосив сьогодні під час засідання Погоджувальної ради парламенту.

А.Яценюк зазначив, що у нього є офіційні заяви розробників системи “Рада” щодо її роботи. За його словами, цим відповідям від розробників “всього-на-всього 12 і 18 днів” і в них написано, що «якщо ухвалять рішення запустити сенсорну кнопку для особистого голосування, то вона одразу запрацює”.

А.Яценюк повідомив, що на запитання, коли востаннє проводилась перевірка системи “Рада”, йому відповіли: “Нещодавно, у нас згідно з нормативами іде перевірка системи голосування перед кожною сесією ВР, остання перевірка показала, що технічний стан нормальний”.

“Якщо ви вважаєте, що технічний стан не нормальний, на відміну від фахівців, то перейдемо до процедури голосування як в інших парламентах світу - руками або бюлетенями, ми готові до цієї процедури голосування”, - підкреслив А.Яценюк, звертаючись до голови ВР Володимира Рибака та парламентської більшості.

При цьому він додав: “А якщо у вас немає депутатів для більшості, то ви чесно скажіть, що ми, мовляв, залякуємо своїх депутатів, забираємо в них картки і тиснемо за них кнопки”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 лютого, голова Комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Володимир Макеєнко наголосив на неможливості ввести в дію сенсорну кнопку, оскільки зношеність системи для голосування ще у серпні 2012 року становила 100%.

За словами В.Макеєнка, система «Рада» була введена в дію 30 серпня 2002 року, термін її експлуатації - 10 років. «Амортизаційна зношеність системи становить на 30 серпня 2012 року 100%», - заявив В.Макеєнко.

Він наголосив, що «подальша експлуатація системи, за оцінками головного конструктора, не може гарантувати її безперебійної роботи під час пленарних засідань».

Як зазначив голова Регламентного комітету, для введення в дію сенсорної кнопки необхідно модернізувати систему, для чого потрібні додаткові кошти.