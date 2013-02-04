Кузьмін роздає обіцянки опозиції одна за другою

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у ході зустрічі з групою народних депутатів від опозиції в приміщенні Генпрокуратури.

Зокрема, депутати від опозиції звернулися до Р.Кузьміна з питанням щодо утримання Ю.Тимошенко. Зокрема, вони зажадали пояснити, на якій підставі в лікарні, де перебуває Ю.Тимошенко, ведеться цілодобове відеоспостереження і чому ці відеоматеріали потрапляють в Інтернет. Також депутати зажадали пояснити, на якій підставі в приміщенні, де утримується Ю.Тимошенко, перебувають чоловіки, які мають доступ до відеомоніторів.

Р.Кузьмін заявив, що раніше з цього питання Генпрокуратура вже проводила перевірки.

«Мені потрібно підняти матеріали і повернутися до перевірок», - сказав він.

Р.Кузьмін додав, що наскільки йому відомо, генпрокурор Віктор Пшонка раніше давав відповідь, що порушень умов і утримання Ю.Тимошенко немає.

Також, відповідаючи на претензії депутатів щодо того, що жоден інший ув'язнений в Україні не піддається цілодобовому відеоспостереженню, Р.Кузьмін заявив, що при цьому Ю.Тимошенко за весь час мала 253 зустрічі і 278 побачень.

«Такої кількості не має жоден ув'язнений», - додав в.о. генпрокурора.

При цьому Р.Кузьмін ще раз пообіцяв, що Генпрокуратура проведе перевірку заявлених депутатами фактів.

Ренат Кузьмін також обіцяє перевірити законність застосування сили до народних депутатів Олександри Кужель, Тетяни Слюз і Людмили Денісової в приміщенні лікарні, де перебуває екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.

Як заявив Р.Кузьмін, він дізнається, чи була проведена перевірка за відповідною заявою депутатів від опозиції. За його словами, якщо така перевірка вже проводилася, то про її результати він повідомить. Якщо ж, сказав Р.Кузьмін, перевірки не було, то він пообіцяв депутатам, що вони зможуть особисто взяти в ній участь.

Окремо Р.Кузьмін заявив, що такі питання, як утримання громадян під вартою, їхнє лікування тощо, не відносяться до його компетенції.

Водночас, відзначив Р.Кузьмін, він уважно вислухав і записав всі питання депутатів. За його словами, відповідно до закону у Генеральної прокуратури є 10 діб на те, щоб дати на них відповідь.

Разом з тим, заявив Р.Кузьмін, з деяких питань депутатів, якщо відповідні перевірки вже проводилися, він буде готовий дати відповідь впродовж доби. З цією метою Р.Кузьмін запросив депутатів від «Батьківщини» Сергія Соболєва і Сергія Пашинського завтра о 14.30 прийти до Генпрокуратури на бесіду.

Ренат Кузьмін також обіцяє розібратися, чи виправданим було повернення екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка з приватної клініки відразу після операції до Менської колонії.

Р.Кузьмін сказав, що про цей факт знає лише із засобів масової інформації.

«Я не знаю причини його перевезення, я не знаю про його стан здоров'я», - сказав Р.Кузьмін.

«Я вникну і розберуся», - пообіцяв він.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня Ю.Луценка прооперували в столичній клініці “Оберіг” з приводу видалення поліпів.

30 січня вранці у Державній пенітенціарній службі повідомили, що Ю.Луценка вивезли із столичної лікарні до колонії.

Народний депутат, дружина Ю.Луценка Ірина Луценко розцінює вивезення її чоловіка з лікарні до колонії після операції як замах на його життя.

І.Луценко заявила, що, за інформацією медиків клініки, в якій Ю.Луценку робили операцію з видалення поліпів, у нього відкрилася одна з виразок, яка кровоточить, а також у нього сталася кровотеча після операції.

Вона зазначила, що Ю.Луценко навіть не готовий був до наступної операції, яка планувалася, оскільки «у нього три відкриті виразки і кровотеча після операції».

«Людина ще на антибіотиках і під крапельницею, а його вивозять о 7-й ранку до Менської колонії», - обурилася І.Луценко.

Вона підкреслила: “Я розцінюю цю поведінку пенітенціарної служби і сьогоднішньої влади як замах на життя мого чоловіка”.

За словами депутата, вона має інформацію, що на лікарів клініки здійснювався тиск, щоб вони виписали Ю.Луценка з лікарні. За її словами, по суті, йдеться про «ненадання медичної допомоги». При цьому дружина екс-міністра наголосила, що не вірить, що лікарі рекомендували вивезти Ю.Луценка з лікарні.

Водночас у ДПтС спростували ці заяви І.Луценко, заявивши, що колишнього міністра внутрішніх справ виписали з клініки його лікуючі лікарі.