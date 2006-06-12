Соціалістична партія України не виходить з переговорів щодо створення Коаліції демократичних сил.

Про це перший секретар Політради СПУ Йосип ВІНСЬКИЙ заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам, повідомили УНІАН в прес-службі СПУ.

"Соцпартія має чітке рішення: має бути Коаліція демократичних сил, відповідний формат цієї коаліції, відповідний баланс - політика, економіка, соціальна сфера, регламент, кадрові призначення, які дозволяють коаліції стабільно працювати протягом 5 років", - наголосив народний депутат, додавши: "Ми з переговорів не виходимо, чекаємо наступних кроків "Нашої України".

За словами Й.ВІНСЬКОГО, питання щодо обрання спікера не є питанням "особистих амбіцій Олександра МОРОЗА".

"Для нас важливо, як буде рухатись держава, яка буде зовнішня і внутрішня політика, який буде баланс, щоб не було того, що відбулося рік тому. Ми цього не хочемо. Ми хочемо коаліцію на 5 років. Тому немає позиції особисто МОРОЗА, є рішення Політради Соціалістичної партії України, яке не має права порушити ні МОРОЗ, ні ВІНСЬКИЙ", - підкреслив народний депутат.

Перший секретар Політради СПУ також зауважив, що "Соцпартія - не та структура, яка буде торгуватися за посади".

"Ми хочемо, щоб все було чесно, справедливо, відкрито, і з розумінням стратегії розвитку держави. Наша пропозиція щодо посади спікера тільки на це спрямована. Ми хочемо стабілізувати ситуацію і дати Україні стабільно 5 років розвиватися у європейському напрямку", - зазначив Й.ВІНСЬКИЙ.

За словами народного депутата, "як тільки наші партнери будуть готові до конкретної роботи, ми готові підписувати документ".

"В тексті угоди всі компроміси вже пройдені. І з точки зору регламенту, і з точки зору розподілу посад, з точки зору внутрішньої, зовнішньої політичної ситуації, компроміси вже знайдені. І посада спікера як раз і була одним із варіантів компромісу", - наголосив перший секретер Політради СПУ.

Й.ВІНСЬКИЙ також запевнив, що "Соцпартія в коаліції з "Регіонами" не буде", а також висловив сподівання, що "і БЮТ з "Регіонами" не буде".

"Як поведе себе "Наша Україна", кому вона віддасть перевагу, буде видно згодом. Думаю, ви самі тоді прокоментуєте це явище", - зауважив народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, БЮТ, "Наша Україна" і СПУ 10 червня призупинили переговори про створення коаліції через розбіжності в позиціях щодо посади спікера парламенту - на цю посаду претендують і “Наша Україна”, і СПУ. Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликала партнерів повернутися за стіл переговорів.

Сьогодні “Наша Україна” у своїй заяві наголосила, що вважає безперспективним подальший хід переговорів з формування коаліції через ультимативні заяви СПУ щодо посади голови Верховної Ради України У документі також висловлюється жаль, що “особисті амбіції лідера соціалістів зруйнували переговори по створенню коаліції”.