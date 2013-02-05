14 обласних організацій «Нашої України» повстали проти Ющенка

14 обласних організацій партії «Наша Україна» вимагають проведення з’їзду та ухвалення нової стратегії.

Про це повідомляє офіційний сайт партії.

За період з 29 січня по 5 лютого 2013 року відбулись засідання рад 14 обласних організацій політичної партії «Наша Україна»: Волинської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Тернопільської, Херсонської, Чернігівської, міст Київ та Севастополь та АР Крим. Головним лейтмотивом засідань, повідомляє прес-служба, стала вимога до президії негайно скликати партійний з’їзд, на якому проаналізувати причини кризи в партії, зробити кардинальні кадрові зміни в керівництві та відновити опозиційний курс «Нашої України». За статутом «Нашої України» цієї кількості парторганізацій достатньо для прийняття президією рішення про скликання з’їзду партії.

Усі вищезгадані організації вимагають невідкладних дій щодо виходу партії з кризи та відновлення повноцінної діяльності «Нашої України». «Ради обласних організацій засуджують курс В.Ющенка (лідера партії — УНІАН) та його оточення на розкол партії та збереження лояльності до влади Януковича та Партії регіонів», - йдеться у повідомленні.