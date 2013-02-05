Кабмін поповнився ще одним міністром
13:10, 05 лютого 2013Політика
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Короленка призначено міністром промислової політики України.
Михайло Короленко - новий міністр / Фото: Іnvestgazeta.net/
Президент України Віктор Янукович своїм Указом № 70/2013 призначив Михайла Короленка міністром промислової політики України.
Текст указу від 5 лютого оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
Довідка УНІАН. Герой України, голова правління Південного гірничо-збагачувального комбінату Михайло Короленко народився 1962 року. Закінчив Криворізький гірничорудний інститут за фахом «Збагачення корисних копалин». Очолив ПГЗК у вересні 2010 року. До цього працював на керівних посадах на Центральному гірничо-збагачувальному комбінаті і на Північному гірничо-збагачувальному комбінаті.
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