Кабмін поповнився ще одним міністром

Президент України Віктор Янукович своїм Указом № 70/2013 призначив Михайла Короленка міністром промислової політики України.

Текст указу від 5 лютого оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Довідка УНІАН. Герой України, голова правління Південного гірничо-збагачувального комбінату Михайло Короленко народився 1962 року. Закінчив Криворізький гірничорудний інститут за фахом «Збагачення корисних копалин». Очолив ПГЗК у вересні 2010 року. До цього працював на керівних посадах на Центральному гірничо-збагачувальному комбінаті і на Північному гірничо-збагачувальному комбінаті.

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