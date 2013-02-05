Янукович призначив нового міністра культури

Президент України Віктор Янукович своїм Указом № 65/2013 призначив Леоніда Новохатька міністром культури України.

Текст указу оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Нагадаємо, посада міністра культури була вакантною з 24 грудня 2012 року, коли Президент України Віктор Янукович звільнив ряд членів Кабінету міністрів у зв'язку з відставкою уряду.

Зокрема, глава держави звільнив Михайла Кулиняка з посади міністра культури України.

Довідка УНІАН. До призначення міністром з червня 2010 року Л.Новохатько обіймав посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації.

Згідно з біографією, розміщеною на сайті КМДА, Л.Новохатько народився 11 січня 1954 року в с. Вечірки Пирятинського району Полтавської області.

Освіта вища. У 1975 р. закінчив Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г.Короленка, аспірантуру та докторантуру Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка. Доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

Трудову діяльність почав у 1975 році – викладав історію в селищній школі. Після служби в Радянській Армії у 1977 році повернувся до інституту викладачем.

У 1979 році вступив до аспірантури Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка та впродовж 8 років працював там на посадах асистента, доцента, потім – у партійних органах.

У 1993 р. – завідуючий сектором зв’язків з громадськими об’єднаннями, заступник начальника Головного управління інформації та зв’язків з пресою і громадськістю Кабінету міністрів України. В 1994 р. – керівник Служби з питань гуманітарної політики Адміністрації Президента України. З 1996 р. більше 9 років працював заступником, а пізніше – першим заступником міністра культури і мистецтв України.

У 2005-2007 рр. – завідувач кафедри Київського національного університету культури і мистецтв України. З 2007 року по червень 2010 року обіймав посаду першого заступника генерального директора Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ».

У червні 2010 року призначений заступником голови Київської міської державної адміністрації.

Нагороди: Орден «За заслуги» ІІІ ступеня, Грамота Верховної Ради України.

Одружений, має доньку та внука.