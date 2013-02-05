Янукович закінчив реорганізовувати свою адміністрацію

Із призначенням Богуцького глава держави завершив реорганізацію Адміністрації Президента, - повідомив Льовочкін.

Із призначенням Юрія Богуцького Радником Президента - Керівником Головного управління з питань гуманітарного розвитку АП глава держави завершив нинішню реорганізацію Адміністрації Президента України. Про це повідомив глава Адміністрації Президента України Сергій Льовочкін, інформує прес-служба глави держави. «Юрій Богуцький керуватиме роботою гуманітарного підрозділу Адміністрації Президента України. Із цим призначенням глава держави завершив нинішню реорганізацію АПУ», - зазначив С.Льовочкін. Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 лютого, Президент України Віктор Янукович звільнив Ю.Богуцького з посади першого заступника міністра культури України і призначив його своїм Радником, Керівником Головного управління з питань гуманітарного розвитку АП.

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