Янукович закінчив реорганізовувати свою адміністрацію
Із призначенням Богуцького глава держави завершив реорганізацію Адміністрації Президента, - повідомив Льовочкін.
Із призначенням Юрія Богуцького Радником Президента - Керівником Головного управління з питань гуманітарного розвитку АП глава держави завершив нинішню реорганізацію Адміністрації Президента України.
Про це повідомив глава Адміністрації Президента України Сергій Льовочкін, інформує прес-служба глави держави.
«Юрій Богуцький керуватиме роботою гуманітарного підрозділу Адміністрації Президента України. Із цим призначенням глава держави завершив нинішню реорганізацію АПУ», - зазначив С.Льовочкін.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 лютого, Президент України Віктор Янукович звільнив Ю.Богуцького з посади першого заступника міністра культури України і призначив його своїм Радником, Керівником Головного управління з питань гуманітарного розвитку АП.