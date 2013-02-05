Нацагентство стверджує, що Каськів про Газпром не говорив

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами заявило в повідомленні переданому УНІАН про те, що на сайті «Комерсант Україна» і в друкованій версії видання № 17 від 5 лютого 2013 року (російська група "Комерсант") опубліковано недостовірне інтерв'ю голови агентства.

"У тексті інтерв'ю опублікована надумана і спотворена інформація, яка не відповідає автентичному тексту. Також у тексті згадуються імена компаній, зокрема компанії Газпром, які не звучали в згаданому інтерв'ю", - йдеться в повідомленні.

Агентство заявляє, що текст інтерв'ю опублікований з порушенням частини третьої статті 13 Закону України «Про авторське право і суміжні права», якою встановлено, що публікація запису інтерв'ю допускається лише за згодою особи, яка дала інтерв'ю і за законом є його співавтором.

Пунктом 4 частини 1 статті 14 цього ж закону визначено, що автору належать такі права, як вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора. У своєму зверненні агентство зажадало негайно спростувати інформацію, розміщену на електронних та друкованих ресурсах, і звернулося до ЗМІ з проханням внести відповідні уточнення.