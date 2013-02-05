Янукович запевняє Венеціанську комісію, що компроміси можливі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович повідомив під час зустрічі з головою Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) Джанні Букіккіо.

Президент зауважив, що на сьогодні всі питання, пов’язані з проведенням судової реформи, вирішені за винятком тих положень, які потребували внесення змін до Конституції.

Глава держави зазначив, що Конституційна асамблея завершує роботу над відповідним законопроектом, і він одразу ж буде переданий на експертизу до Венеціанської комісії.

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Президент нагадав, що проведення судової реформи є не лише зобов’язанням України, взятим вступом до Ради Європи, але й також є предметом обговорення європейських та українських посадовців у процесі підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

“Запевняю вас, що при реформуванні Конституції орієнтиром для України є рекомендації Венеціанської комісії”, - сказав В.Янукович.

Крім того, за його словами, при продовженні реформи правоохоронних органів та органів прокуратури Україна також дотримуватиметься рекомендацій Венеціанської комісії. В.Янукович зауважив, що в Україні продовжується процес реформування цих органів. При цьому він запевнив Дж.Букіккіо, що Україна дослухатиметься до зауважень Венеціанської комісії і навіть йтиме на певні компромісні рішення.

У свою чергу Д.Букіккіо висловив думку, що Україна не повинна чекати, доки Конституційна асамблея розробить весь проект змін до Конституції, а має поетапно направляти напрацьовані новели на експертизу до Венеціанської комісії, і, в першу чергу, це стосується якраз питань судової реформи.

“Ми разом з вами маємо продовжити велику роботу, йти вперед крок за кроком”, - сказав він.