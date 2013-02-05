«УДАР» збирається ночувати у ВР
Фракція партії «УДАР» планує ночувати в сесійній залі для того, щоб не дати можливість депутатам від Партії регіонів розблокувати роботу Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив заступник лідера фракції «УДАР» Віталій Ковальчук.
“Наша фракція ухвалила рішення ночувати у Верховній Раді”, - сказав В.Ковальчук.
Він висловив сподівання, що фракція “Батьківщина” та фракція ВО “Свобода” також приєднаються до такого рішення «УДАРу».
В.Ковальчук також нагадав, що завтра о 10-й відбудеться нарада лідерів фракцій у керівництва парламенту з тим, щоб поновити роботу ВР.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні мало відбутися відкриття другої сесії ВР сьомого скликання.
В той же час представники трьох опозиційних фракцій ще вчора попередили, що робота ВР не розпочнеться, якщо не буде ухвалено закон про персональне голосування депутатів.
Сьогодні, 5 лютого, народні депутати від «Батьківщини», «УДАРу» та «Свободи» з самого ранку заблокували трибуну та президію Верховної Ради України.
Сесія парламенту так і не розпочалась.
Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що депутати з опозиційних фракцій перебуватимуть у сесійній залі парламенту сьогодні до 18.00, а завтра вже з 9-ї ранку знову блокуватимуть трибуну і президію.
Станом на 15.00 у сесійній залі залишалося більш як 30 народних депутатів від опозиції.