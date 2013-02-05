«УДАР» збирається ночувати у ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив заступник лідера фракції «УДАР» Віталій Ковальчук.

“Наша фракція ухвалила рішення ночувати у Верховній Раді”, - сказав В.Ковальчук.

Він висловив сподівання, що фракція “Батьківщина” та фракція ВО “Свобода” також приєднаються до такого рішення «УДАРу».

В.Ковальчук також нагадав, що завтра о 10-й відбудеться нарада лідерів фракцій у керівництва парламенту з тим, щоб поновити роботу ВР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні мало відбутися відкриття другої сесії ВР сьомого скликання.

В той же час представники трьох опозиційних фракцій ще вчора попередили, що робота ВР не розпочнеться, якщо не буде ухвалено закон про персональне голосування депутатів.

Сьогодні, 5 лютого, народні депутати від «Батьківщини», «УДАРу» та «Свободи» з самого ранку заблокували трибуну та президію Верховної Ради України.

Сесія парламенту так і не розпочалась.

Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що депутати з опозиційних фракцій перебуватимуть у сесійній залі парламенту сьогодні до 18.00, а завтра вже з 9-ї ранку знову блокуватимуть трибуну і президію.

Станом на 15.00 у сесійній залі залишалося більш як 30 народних депутатів від опозиції.