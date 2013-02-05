Донецькому меру не сподобалася ідея «закрити, засипати й забути» про метро

Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції. Коментуючи пропозицію губернатора «закрити, засипати й забути» про донецьке метро, мер сказав, що «такі заяви про доцільність або недоцільності (будівництва метро) повинні сказати фахівці». При цьому він підкреслив: «Але на сьогоднішній день поки що людство не придумало більш цивілізованого виду транспорту в умовах міста, ніж метро. Тому це повинні зробити фахівці за принципом «сім разів відміряй, один раз відріж». Я хотів би, щоб донеччани мали цивілізований транспорт у будь-яку пору року».

Мер також повідомив, що Міністерству інфраструктури України були передані пропозиції щодо будівництва наземно-підземного метро в Донецьку.

«Ці пропозиції - дуже складна споруда. І я не можу сказати, що завтра або післязавтра воно буде. І наступне питання - всі надземні метро, які сьогодні експлуатуються, вони експлуатуються в легших погодних умовах, ніж в Україні. Там багато питань, на які потрібно відповісти», - пояснив О.Лук‘янченко. Він нагадав, що за попередніми оцінками, такий проект підземно-наземного метро для Донецька може коштувати близько 8 млрд грн.

«Близько 8 млрд грн, щоб повністю задіяти ті лінії, які сьогодні є», - зазначив мер. Він також розповів, що минулої п'ятниці, 1 лютого, «одержав проект програми розвитку метрополітенів в Україні на 2013-2015 роки», і донецькі фахівці зараз його розглядають.

«Ми його розглянемо й узгодимо. Але фінансових ресурсів із боку держави поки що не виділено», - зазначив О.Лук‘янченко.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого на прес-конференції голова Донецької обласної державної адміністрації А.Шишацький, коментуючи ситуацію, яка склалася на недобудованих об'єктах донецького метро, висловив думку, що метро, що будується, в Донецьку, потрібно «закрити, засипати й забути».

«Я взагалі прихильник повного закриття цієї теми. Треба виділити гроші один раз. Щороку обходиться в декілька десятків мільйонів просто на підтримку того, що вже побудовано, - сказав А.Шишацький. - А краще виділити, грубо кажучи, дворічний ресурс, який йде на утримання. Все це закрити, засипати й забути. Визнати просто. Ось я цього прихильник».

Довідка УНІАН. Проект донецького метро був розроблений за часів СРСР, у 1991 році вийшла відповідна постанова Кабінету міністрів України, а будівельні роботи почалися в 1992 році.