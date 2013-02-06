Азарову сподобалось у супермаркеті
10:45, 06 лютого 2013Політика
769
Прем'єр-міністр України Микола Азаров задоволений асортиментом вітчизняних продовольчих товарів, які продаються підприємствами роздрібної торгівлі.
Азаров задоволений асортиментом роздрібної торгівлі
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів і поділився враженнями від відвідин одного з київських супермаркетів 5 лютого.
“Вітчизняна продукція (продовольчі товари - УНІАН) посіла гідне місце в торговельних залах. А щодо промислових товарів, то тут ще багато спільної роботи попереду. Це правда”, - сказав М.Азаров.
Прем'єр вважає, що достатній асортимент вітчизняних продуктів став результатом будівництва овочесховищ, гуртових ринків, а також підтримки урядом підприємств з виробництва молока і м'яса.
“Співробітники торгівлі зазначають, що нарешті цієї зими у них є якісна, добре збережена вітчизняна продукція, і її досить”, - сказав М.Азаров.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter