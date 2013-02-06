Азарову сподобалось у супермаркеті

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів і поділився враженнями від відвідин одного з київських супермаркетів 5 лютого.

“Вітчизняна продукція (продовольчі товари - УНІАН) посіла гідне місце в торговельних залах. А щодо промислових товарів, то тут ще багато спільної роботи попереду. Це правда”, - сказав М.Азаров.

Прем'єр вважає, що достатній асортимент вітчизняних продуктів став результатом будівництва овочесховищ, гуртових ринків, а також підтримки урядом підприємств з виробництва молока і м'яса.

“Співробітники торгівлі зазначають, що нарешті цієї зими у них є якісна, добре збережена вітчизняна продукція, і її досить”, - сказав М.Азаров.