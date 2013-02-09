Азаров: учора нам повідомили, що дитяче Євробачення буде в Україні

Про це прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав під час спілкування з користувачами Facebook.

"Вчора нам надійшло повідомлення про те, що дитяче Євробачення в 2013 році відбуватиметься в Україні. Ми постараємося зробити все, аби цей захід пройшов яскраво, сонячно і з великим інтересом для нашого суспільства і, безумовно, представляло інтерес для інших країн Європи. Я всіх вітаю з цією подією", - сказав М.Азаров.

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Як повідомляв УНІАН, 10-річна українка Анастасія Петрик стала переможницею пісенного конкурсу дитяче «Євробачення-2012», який відбувся 1 грудня в Амстердамі.

Проте перемога на дитячому "Євробаченні", на відміну від дорослого, не дає право країні-переможниці на проведення наступного конкурсу. Мовник-організатор обирається під час тендеру, а рішення виносить наглядова рада, до якої входять представники мовників зі всієї Європи.

В результаті тендеру була обрана Україна, у якої вже є досвід проведення цього конкурсу - Київ приймав дитяче "Євробачення-2009".