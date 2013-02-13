У Кличка - зуб на «людей, які сьогодні знаходяться на Банковій»

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Кличко повідомив журналістам за результатами сьогоднішньої зустрічі з генеральним прокурором.

Лідер «УДАРу» сказав, що під час зустрічі він повідомив генпрокурора про тиск на депутатів, обшуки у їхніх приймальнях і передав відповідні документи.

Також, додав В.Кличко, він обговорив із В.Пшонкою судове рішення про позбавлення повноважень двох народних депутатів.

В.Кличко заявив, що партія «УДАР» вважає тиск на опозиційних депутатів політичним. І метою такого тиску є добитися від них приєднатися до парламентської більшості.

Разом з тим лідер «УДАРу» додав, що є версія, що тиск відбувається з ініціативи місцевих прокуратури, міліції, податкової.

“Генеральний прокурор взяв 10 днів, максимум два тижні, щоб вивчити це питання”, - сказав В.Кличко. За його словами, «УДАР» сподівається, що через два тижні зможе отримати від В.Пшонки необхідну інформацію.

Відповідаючи на запитання журналістів, хто саме може бути ініціатором тиску на опозиційних депутатів, В.Кличко не назвав конкретних прізвищ, але зазначив, що “це керівництво Партії регіонів, це люди, які сьогодні знаходяться на Банковій”.

Як повідомляв УНІАН, раніше В.Кличко заявляв про створення штучних перешкод у роботі народних депутатів України і тиск на їхні сім’ї та близьких. Зокрема, йшлося про депутатів від «УДАРу» Федора Негоя, Ярослава Дубневича та Сергія Капліна.