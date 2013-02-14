Тимошенко не повезуть до Києва

Напередодні вона написала декілька заяв на ім’я начальника Качанівської виправної колонії, в яких просила повідомити її про деталі етапування, повідомляє прес-служба ДПтСУ.

Але у відповідь на пряму пропозицію співробітниць виправної колонії бути етапованою зранку 15 лютого до м.Києва, засуджена завила, що за станом здоров’я не може бути присутньою на засіданні суду під час допиту свідка в м. Києві, йдеться в повідомленні на сайті Держслужби.

Ю.Тимошенко також заявила, що вона звинувачує ДПтС у порушенні певних норм законодавства, у разі її етапування.

Співробітники Державної пенітенціарної служби послались на її попередню заяву, яку вона написала раніше на ім’я керівництва колонії, начебто з наміром бути присутньою під час допиту, однак "чіткої відповіді на пряме запитання чи згідна вона бути етапованою до м.Києва, засуджена так і не надала". Натомість заявляла про порушення законодавства з боку співробітників Качанівської виправної колонії у зв’язку з намаганням її етапувати.

Відповідно, ДПтС повторно наголошує, що не збирається етапувати засуджену Ю.Тимошенко проти її волі, з метою недопущення провокацій та звинувачень на свою адресу.

Про те, що Ю.Тимошенко все ж таки не бажає бути присутньою в судовому засіданні, персоналом виправного закладу було складено відповідний акт, і ці документи будуть передані до суду, - наголошується в повідомленні.