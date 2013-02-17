На Волині розповіли про спроби фальсифікації довиборів в облраду

Як повідомив УНІАН голова Волинського обласного відділення ВГО Комітету виборців України Юрій Кресак, загалом вибори розпочалися вчасно і без суттєвих порушень. І хоча зранку явка на виборчих дільницях була традиційно низькою, станом на 16.00 проголосувало майже 50% виборців.

ВО "Свобода" заявила, що у виборчому окрузі №37 у Луцьку зафіксували спробу вкидання пачки бюлетенів до урни однією особою.

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Що ж до порушень, то, зокрема, у селі Туличі (виборча дільниця 15063) виборчого округу №29 виявлено, що бюлетені зберігалися у сільській раді, а не в сусідньому Будинку культури, де проходять вибори, оскільки він не опалюється. Таким чином, порушено виборче законодавство, відповідно до якого бюлетені повинні зберігатися там же, де й відбуватимуться вибори (ч. 12 ст.67 Закону України «Про вибори депутатів»).

Також, Ю.Кресак відзначив, що до цих проміжних виборів погано підготувалися органи місцевого самоврядування у Турійському районі (ВО №29), де приміщення на виборчих дільницях не опалюються. Крім того, за його словами, «спостерігачі фіксують схеми, коли виборців запрошують до місцевого бару, і є підозра, що там здійснюється підкуп виборців».

«Таким чином, має місце якась нечесна гра на користь якогось з кандидатів», - зауважив Ю.Кресак

Довідка УНІАН. На вибори по ВО №37 в Луцьку балотується семеро кандидатів: Олександр Лазорко («УДАР»), Святослав Боруцький (ВО «Свобода»), Геннадій Кожевніков (Українська платформа «Собор»), Дмитро Глазунов («Зелена планета»), Віталій Криворучко («Україна вперед!»), В’ячеслав Теліцин (Патріотична партія України) та Віктор Пащук (Комуністична партія України). У Турійському районі (ВО№ 29)чотири кандидати - Анатолій Бубенщиков (партія Українська платформа «Собор»), Роман Микитюк (Партія регіонів), Анатолій Маткобожик (Комуністична партія України) та Валерій Міщук («Фронт Змін»).