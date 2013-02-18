Середньовічний маскарад, катання на санях та вогняне шоу у святковій програмі «Проводи зими» в «Парку Київська Русь»
Святкова програма «Проводи зими» відбудеться 23 і 24 лютого у «Парку Київська Русь». Тут розгорнуться карнавальні пригоди в Древній Русі – маскарад міфічних і казкових персонажів. Можна буде відвідати помешкання Домовика і поспілкуватись з ним.
«Родзинкою» свята стане театралізований обряд проводів Зими-нареченої у далеку дорогу Великим князем київським, зимовими місяцями-братами і володарем морозів Карачуном.
Крім того у програмі – виступи кінного театру, слов’янські хороводи, давньоруське лото (розіграш призів на Колесі історії).
Будуть відтворені древні традиції – очищення вогнем від усього лихого та розділення сонячного короваю, насиченого позитивною енергією.
В подарунок для всіх відвідувачів Парку – безкоштовне катання на санях.
Увечері – вогняне шоу і феєрверк.
Захід проходить за підтримки Київської обласної державної адміністрації.
Урочисте відкриття програми о 13:00.
«Парк Київська Русь» розташований у селі Копачів, Обухівського району Київської області.
Для журналістів буде організовано прес-тур в суботу 23 лютого.
За детальною інформацією та з питань акредитації звертатися: 044 461 99 37, 067 263 30 24, odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.
Сайт «Парку Київська Русь»: http://www.parkkyivrus.com/
Прес-тур: субота, 23 лютого, 11:45, станція м. Видубичі (стоянка біля магазину «Фуршет»). Детальна інформація та акредитація: 044 461 99 37, 067 263 30 24, odzenenko@gradkiya.com.