Середньовічний маскарад, катання на санях та вогняне шоу у святковій програмі «Проводи зими» в «Парку Київська Русь»

Святкова програма «Проводи зими» відбудеться 23 і 24 лютого у «Парку Київська Русь». Тут розгорнуться карнавальні пригоди в Древній Русі – маскарад міфічних і казкових персонажів. Можна буде відвідати помешкання Домовика і поспілкуватись з ним.

«Родзинкою» свята стане театралізований обряд проводів Зими-нареченої у далеку дорогу Великим князем київським, зимовими місяцями-братами і володарем морозів Карачуном.

Крім того у програмі – виступи кінного театру, слов’янські хороводи, давньоруське лото (розіграш призів на Колесі історії).

Будуть відтворені древні традиції – очищення вогнем від усього лихого та розділення сонячного короваю, насиченого позитивною енергією.

В подарунок для всіх відвідувачів Парку – безкоштовне катання на санях.

Увечері – вогняне шоу і феєрверк.

Захід проходить за підтримки Київської обласної державної адміністрації.

Урочисте відкриття програми о 13:00.

«Парк Київська Русь» розташований у селі Копачів, Обухівського району Київської області.

Для журналістів буде організовано прес-тур в суботу 23 лютого.

За детальною інформацією та з питань акредитації звертатися: 044 461 99 37, 067 263 30 24, odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.

Сайт «Парку Київська Русь»: http://www.parkkyivrus.com/

Прес-тур: субота, 23 лютого, 11:45, станція м. Видубичі (стоянка біля магазину «Фуршет»). Детальна інформація та акредитація: 044 461 99 37, 067 263 30 24, odzenenko@gradkiya.com.