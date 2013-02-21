Єфремова розсмішили вимоги Кличка

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що у парламенті не досягнуто домовленостей про внесення змін до Регламенту через запропоновані опозицією вимоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов сказав під час брифінгу, зазначивши, що напередодні лідер УДАРу Віталій Кличко висунув додаткові вимоги щодо змін до регламенту, які виглядали “смішно”.

Зокрема, відзначив він, пропонувалося, аби народні депутати реєструвалися у присутності рахункової комісії та під об’єктивами камер.

Наприкінці дня, зауважив О.Єфремов, всі пропозиції були зняті, проте день переговорів було вже втрачено.

Він також повідомив, що запропонував до розгляду закон про відповідальність депутатів за неявку на роботу, який передбачає, що якщо народний депутат протягом 3 пленарних засідань протягом місяця не був на роботі, то у 226 депутатів або спікера з’являється право подати на депутата в суд, який може позбавити його мандату.

Також О.Єфремов нагадав, що зареєстровано законопроект щодо відповідальності депутата за блокування ВР.

“Чомусь у наших колег від опозиції не викликає оптимізму розгляд цих законопроектів”, - сказав О.Єфремов.