Міністр МВС у Полтаві захищав наукову роботу
18:08, 24 лютого 2013Політика
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Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко в суботу в Полтавському університеті економіки і торгівлі захищав наукову роботу.
Через візит Захарченка на дорогах міста були виставлені посилені патрулі ДАІ
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомили у відділі по зв'язках з громадськістю УМВС України в Полтавській області.
У прес-службі зазначили, що візит міністра носив приватний характер.
Разом з тим до приїзду глави МВС на дорогах міста були виставлені посилені патрулі ДАІ, а світлофори по ходу його руху до місця призначення були переведені в режим роботи жовтого світла. Дорожній рух регулювали співробітники Державтоінспекції.
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У самому університеті факт захисту міністром наукової роботи підтвердили, проте коментувати ситуацію відмовилися.
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