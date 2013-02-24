Міністр МВС у Полтаві захищав наукову роботу

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомили у відділі по зв'язках з громадськістю УМВС України в Полтавській області.

У прес-службі зазначили, що візит міністра носив приватний характер.

Разом з тим до приїзду глави МВС на дорогах міста були виставлені посилені патрулі ДАІ, а світлофори по ходу його руху до місця призначення були переведені в режим роботи жовтого світла. Дорожній рух регулювали співробітники Державтоінспекції.

На тему: Міністр пояснив нардепам, що «міліцію бити не можна»

У самому університеті факт захисту міністром наукової роботи підтвердили, проте коментувати ситуацію відмовилися.