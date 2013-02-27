Опозиція на засіданні Кабміну вимагатиме відставки Президента та уряду

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам перед початком засідання сказав лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

Зокрема, він відзначив, що опозиція планує висунути сьогодні дві політичні вимоги: відставка “бездарного” уряду та Президента України Віктора Януковича, який призначив цей уряд. Друга вимога стосується плану розвитку країни.

“У нас є свій план розвитку країни і мова йде про прийняття десятків законопроектів, які вимагає опозиція, щоб були негайно розглянуті”, - сказав А.Яценюк.

Крім того, А.Яценюк висловив сподівання, що усіх представників “Батьківщини”, які прийшли на засідання уряду, пустять до зали.

“Там 20 «регіоналів» сидять і вони не знають про те, що ми прийшли представити план змін у країні і показати, що опозиція знає, що робити в країні”, - сказав він.

Також А.Яценюк відзначив, що від опозиції прийшли керівники парламентських комітетів, які за рангом рівні міністрам.

“Тому ми вимагаємо, щоб усі депутати фракції “Батьківщина”, які зараз прийшли на засідання уряду, були допущені, тому що у нас є позиція по кожній сфері. І саме тому керівництво парламентських комітетів прийшло сюди для того, щоб висловити власне бачення розвитку країни”, - сказав А.Яценюк.

На запитання журналістів, що опозиція робитиме, якщо їх не допустять на засідання уряду, А.Яценюк сказав, що вони вирішуватимуть проблеми по мірі їх надходження.

Також на запитання, скільки всього представників опозиції прийшли на засідання, А.Яценюк відзначив, що їх прийшло “багато”.