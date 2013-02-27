Пшонка думає, що Тимошенко хоче заблокувати суд у справі Щербаня

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

В. Пшонка упевнений, що небажанням брати участь у судових засіданнях Ю.Тимошенко разом зі своїм адвокатом хочуть заблокувати роботу суду у справі про вбивство Є.Щербаня.

«Чому у неї немає бажання відвідати процесуально суд, чому немає бажання взяти участь у відеоконференції?! Бажання одне - піти від кримінальної відповідальності. Але якщо вона невинна у цих злочинах, так, як вона говорить, то хай про це скаже суд», - сказав генпрокурор.

При цьому він зазначив, що у слідства є достатня кількість фактів, що говорять про причетність Ю.Тимошенко до цього вбивства, і ці докази мають бути озвучені в суді.

«Яке право мали слідчі не винести цю підозру при такому багажу доказів проти Тимошенко?!», - сказав В. Пшонка.

Як повідомляв УНІАН, генпрокурор Віктор Пшонка 18 січня заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство у 1996 році Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком навмисного вбивства з корисливих мотивів.

Печерський районний суд Києва за клопотанням сторони звинувачення почав 13 лютого проведення слідчих дій у рамках досудового розслідування справи про вбивство Є.Щербаня. Суд допитав двох свідків - Ігоря Марьїнкова і Сергія Зайцева. Допити проходили за відсутності Ю.Тимошенко, яка вимагала від суду забезпечити її присутність у судовому засіданні.