ГПУ: Тимошенко і Лазаренко розрахувалися з кілером, боячись розправи

Перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін заявив, що екс-прем'єри Юлія Тимошенко і Павло Лазаренко повністю розрахувалися за вбивство відомого підприємця Євгена Щербаня через півроку після злочину і тільки після погроз кілера розправитися з ними.

У січні генпрокурор України Віктор Пшонка повідомив, що Тимошенко стала підозрюваною в справі про розстріл в аеропорту Донецька відомого бізнесмена і депутата парламенту Щербаня в 1996 році. Слідчі встановили, що злочин організували Тимошенко і Лазаренко через бізнес-інтереси, повідомляють РІА Новости.

"Гроші були сплачені через шість місяців. Робота була виконана, а гроші, як зазвичай, сплачені не були", - сказав Кузьмін в середу в інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви". "Погрожував їм не журналіст і навіть не чиновник, а вбивця, який скоїв вбивство за їх замовленням і який не отримав гроші в якості оплати. Він їм погрожував тим самим, якщо грошей не буде", - додав замегенпрокурора.

За його словами, найманий вбивця надав Тимошенко і Лазаренко банківські рахунки, на які зажадав отримати велику суму. "І Тимошенко з Лазаренком ці гроші перерахували за двома цими рахунками. Ці дані разом з документами у слідства є", - зазначив Кузьмін. Він підкреслив, що частину грошей за вбивство Щербаня злочинному угрупованню було сплачено відразу і готівкою.

Захист Тимошенко заявляє, що екс-прем'єр не причетна до вбивства. Якщо провина Тимошенко буде доведена судом, їй загрожує довічне ув'язнення.