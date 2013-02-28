До Тимошенко летять лікарі «Шаріте»

Інформацію про це кореспонденту УНІАН підтвердили у приймальній головного лікаря ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові.

“Повинні бути”, - сказав співрозмовник агентства.

Водночас у приймальній не уточнили, час прибуття німецьких лікарів.

“Не знаю, літак ще не сів”, - сказали в лікарні.

Також співрозмовник УНІАН не уточнив, хто саме з фахівців клініки “Шаріте” сьогодні прибуде до Харкова.

У прес-службі Харківської обласної організації ВО “Батьківщина” кореспонденту УНІАН підтвердили інформацію про прибуття німецьких лікарів.

За даними прес-служби облорганізації партії, близько 16.00 очікується підхід німецьких спеціалістів до журналістів.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває покарання у Качанівській колонії у Харкові.

З травня через погіршення здоров'я Ю.Тимошенко перебуває у лікарні "Укрзалізниці" в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).

Процесом реабілітації керують фахівці берлінської клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпль, Лутц Хармс та Аннет Райсхауер, які періодично приїжджають до Харкова, щоб провести обстеження пацієнтки та надати рекомендації щодо продовження лікування.