Батьківщина просить США і ЄС не пускати до себе кривдників Власенка
"Батьківщина" просить уряди ЄС та США заборонити в'їзд на їх територію членам регламентного комітету ВР від більшості.
Партія "Батьківщина" планує звернутися до урядів країн Європейського Союзу та США з проханням заборонити в'їзд на їх територію народним депутатам з регламентного комітету Верховної Ради, причетним до фальсифікації рішення щодо позбавлення мандата захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка.
Таке рішення було ухвалене на позачерговому засіданні Політради партії "Батьківщина", повідомляє прес-служба партії «Батьківщина».
"Плануємо просити наших партнерів з ЄС та США застосувати заборону на в'їзд до своїх країн по відношенню до тих осіб, які задіяні у грубих порушеннях прав людини та посадових злочинах. Маємо на увазі тих членів Комітету ВР з питань регламенту та депутатської етики від провладної більшості (Партії регіонів та Комуністичної партії), які в обхід законів, встановленої процедури та здорового глузду сфальсифікували рішення щодо позбавлення депутатського мандата захисника лідера опозиції Сергія Власенка", - йдеться в повідомленні прес-служби щодо рішення Політради партії «Батьківщина».