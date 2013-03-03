Явка на довиборах на Дніпропетровщині рекордно низька
Явка виборців на довиборах до Дніпропетровської обласної ради у Дніпропетровську на різних дільницях коливається в межах 6-14%.
Про це Радіо Свобода повідомили в Дніпропетровській міській виборчій комісії.
Водночас у виборчій дільниці не взялись спрогнозувати, яким буде відсоток тих, хто проголосував, до кінця дня. Виборчі дільниці мають зачинитись о 22.00.
За даними членів виборчкомів, які мають чималий досвід роботи у виборчих комісіях, за останні роки це перші вибори, що зібрали так мало людей. На відміну від парламентських виборів 2012 року, на дільницях Дніпропетровська не встановлені веб-камери і не ведеться відеоспостереження. За даними членів виборчих комісій, таким обладнанням їх цього разу не забезпечили.
Раніше Громадська мережа «Опора» спрогнозувала, що явка виборців на довиборах до Дніпропетровської обласної та міської рад цієї неділі буде рекордно низькою і не перевищить 10-20%. За даними «Опори», такою низькою явка буде передусім через непоінформованість населення про вибори і «замовчування самого факту виборів з боку влади». Опозиційні сили також заявляли, що влада наказала дільничним виборчим комісіям не розносити запрошення, аби приховати сам факт місцевих виборів.
3 березня на Дніпропетровщині обирають шістьох депутатів обласної та одного депутата міської ради – замість тих, які втратили мандати, ставши народними депутатами України. На місця шести депутатів обласної ради, які вибули, наразі претендує 55 осіб, тобто понад 9 осіб на місце. На місце депутата міської – 11 кандидатів.