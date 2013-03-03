Явка на довиборах на Дніпропетровщині рекордно низька

Про це Радіо Свобода повідомили в Дніпропетровській міській виборчій комісії.

Водночас у виборчій дільниці не взялись спрогнозувати, яким буде відсоток тих, хто проголосував, до кінця дня. Виборчі дільниці мають зачинитись о 22.00.

За даними членів виборчкомів, які мають чималий досвід роботи у виборчих комісіях, за останні роки це перші вибори, що зібрали так мало людей. На відміну від парламентських виборів 2012 року, на дільницях Дніпропетровська не встановлені веб-камери і не ведеться відеоспостереження. За даними членів виборчих комісій, таким обладнанням їх цього разу не забезпечили.

​​Раніше Громадська мережа «Опора» спрогнозувала, що явка виборців на довиборах до Дніпропетровської обласної та міської рад цієї неділі буде рекордно низькою і не перевищить 10-20%. За даними «Опори», такою низькою явка буде передусім через непоінформованість населення про вибори і «замовчування самого факту виборів з боку влади». Опозиційні сили також заявляли, що влада наказала дільничним виборчим комісіям не розносити запрошення, аби приховати сам факт місцевих виборів.

3 березня на Дніпропетровщині обирають шістьох депутатів обласної та одного депутата міської ради – замість тих, які втратили мандати, ставши народними депутатами України. На місця шести депутатів обласної ради, які вибули, наразі претендує 55 осіб, тобто понад 9 осіб на місце. На місце депутата міської – 11 кандидатів.