Опозиція поскаржиться Пшонці на голову регламентного комітету

Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що опозиція подасть заяву про злочин, скоєний головою регламентного комітету Верховної Ради Володимиром Макеєнком з фальшування рішення комітету щодо необхідності позбавлення депутата Сергія Власенка повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк заявив на брифінгу.

“Це буде зареєстровано в загальному реєстрі злочинів. Я подивлюся, як будуть реагувати органи прокуратури”, - наголосив А.Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, опозиційні фракції звинувачують В.Макеєнка у фальсифікації рішення комітету, на підставі якого голова Верховної Ради Володимир Рибак звернувся до Вищого адміністративного суду України з позовом про позбавлення С.Власенка повноважень.

1 березня голова політради ВО «Батьківщина», народний депутат Олександр Турчинов заявив, що 27 лютого 9 із 17 членів регламентного комітету ВР провели засідання, не повідомляючи про це 8 опозиційних колег, на якому прийняли рішення про те, що С.Власенко має бути позбавлений депутатства через те, що займається адвокатською діяльністю.