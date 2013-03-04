Опозиція поскаржиться Пшонці на голову регламентного комітету
Опозиція подасть заяву про злочин, скоєний головою регламентного комітету Макеєнком.
Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що опозиція подасть заяву про злочин, скоєний головою регламентного комітету Верховної Ради Володимиром Макеєнком з фальшування рішення комітету щодо необхідності позбавлення депутата Сергія Власенка повноважень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк заявив на брифінгу.
“Це буде зареєстровано в загальному реєстрі злочинів. Я подивлюся, як будуть реагувати органи прокуратури”, - наголосив А.Яценюк.
Як повідомляв УНІАН, опозиційні фракції звинувачують В.Макеєнка у фальсифікації рішення комітету, на підставі якого голова Верховної Ради Володимир Рибак звернувся до Вищого адміністративного суду України з позовом про позбавлення С.Власенка повноважень.
1 березня голова політради ВО «Батьківщина», народний депутат Олександр Турчинов заявив, що 27 лютого 9 із 17 членів регламентного комітету ВР провели засідання, не повідомляючи про це 8 опозиційних колег, на якому прийняли рішення про те, що С.Власенко має бути позбавлений депутатства через те, що займається адвокатською діяльністю.