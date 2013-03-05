Опозиція дочекалася кінця робочого дня і пішла з Ради
19:10, 05 березня 2013Політика
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Народні депутати від опозиції, які зранку заблокували роботу Верховної Ради України, залишили сесійну залу.
У Раді робочий день закінчено
Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося після того, як заступник голови фракції “Батьківщина” Сергій Пашинський оголосив, що “робочий день закінчено”.
Після цього члени фракцій “Батьківщина” і “Свобода” вийшли із сесійної зали.
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