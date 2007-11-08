Ющенко вважає виборчу систему невдалою пародією

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір ініціювати зміну пропорційної моделі виборів в органи місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам під час перебування в Полтаві.

За словами В.ЮЩЕНКА, «пропорційна виборча система, особливо на рівні місцевої влади, є невдалою пародією політичної виборчої системи».

«Коли ми в селі говоримо про партії, розуміємо, що там жодної партії немає. Але вибори відбуваються на партійній основі. Я ініціюватиму зміни, варто це переглянути», - підкреслив Президент.