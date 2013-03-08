Зварич: Позбавлення мандатів через суд - страшилка не тільки для опозиції

Демонстративне позбавлення мандатів народних депутатів за рішенням суду покликане залякати не лише опозицію, а й, у першу чергу, провладних депутатів, і має на меті унеможливити внутрішньопартійний розкол Партії регіонів.

Про таке в ефірі «5 каналу» заявив колишній міністр юстиції Роман Зварич.

«Тут є елементи страшилки, яка діє, ця страшилка, в першу чергу по відношенню до власного оточення. Вона має ефект такий, що зводить докупи, що змушує осіб, які задіяні в цій політичній силі (ПР - ред.), все ж таки триматися певного моноліту», - заявив Зварич.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня Вищий адміністративний суд України достроково припинив повноваження народного депутата від “Батьківщини”, захисника екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко С.Власенка.

Суд ухвалив таке рішення за позовом голови Верховної Ради Володимира Рибака. Голова ВР звернувся до суду, оскільки С.Власенко одночасно з повноваженнями народного депутата займався адвокатською діяльністю.

Водночас, в опозиції заявляють про фальсифікацію рішення Регламентного комітету ВР, на підставі якого В.Рибак зробив подання до ВАСУ.

4 березня німецька Frankfurter Allgemeine повідомила, що МЗС ФРН викликав "на килим" посла України у Берліні після того, як українська влада посилила тиск на С.Власенка.

5 березня Європейський Союз висловив стурбованість через переслідування.

6 березня Державний департамент США також висловив стурбованість у зв’язку зі спробами позбавити С.Власенка депутатських повноважень. Держдепартамент у своїй заяві відзначає, що зусилля з позбавлення С.Власенка його місця в парламенті, «як видається, є політично мотивованими через його зв'язки з Тимошенко».

7 березня співдоповідачі моніторингового комітету по Україні в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Майліс Репс (Естонія) і Марієтта де Пубракс-Лундін (Швеція), разом з доповідачем з питання "Збереження політичної та кримінальної відповідальності окремих", Пітером Омтзігтом (Нідерланди) висловили свою глибоке занепокоєння і розчарування з приводу скасування депутатського мандата народного депутата від ВО "Батьківщина" Сергія Власенка.

"Це наводить на думку, що пан Власенко був покараний за те, що є політичним союзником і юридичним радником ув'язненого колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко", - йдеться у заяві трьох доповідачів.