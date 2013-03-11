Власенко завтра збирається у ВР

Захисник екс-прем'єра Юлії Тимошенко Сергій Власенко, якого суд позбавив депутатського мандату, у вівторок таки з'явиться у Верховній Раді.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ТВі, повідомляє Українська правда.

"Насправді моя депутатська картка повинна зараз бути деактивована або заблокована за розпорядженням голови Верховної Ради. Наразі мені не відомо про існування такого розпорядження", - заявив він.

"Я хочу нагадати, що у нас два депутати – пан Домбровський і пан Балога нібито були позбавлені статусу депутата ще півтора місяці тому, при цьому вони з'являються в парламенті, голосують, беруть участь у обговореннях тощо", - зазначив Власенко.

"Тому поки що немає розпорядження голови ВР про блокування моєї картки. Я сподіваюся, що у вівторок я буду у парламенті, і ми це питання будемо з'ясовувати", - повідомив він.