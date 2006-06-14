Уряд рекомендує роботодавцям створити для вболівальників умови

Сьогодні у Лейпцигу на Чемпіонаті світу з футболу національна збірна України гратиме зі збірною Іспанії.

З нагоди цієї події по всій Україні будуть підняті національні прапори. Таку ініціативу Міністерства у справах сім`ї, молоді та спорту підтримав український уряд з метою створення святкової атмосфери у день першого матчу збірної України на чемпіонаті світу.

Кабінет Міністрів України також рекомендував підприємствам, установам і організаціям створити сприятливі умови для перегляду гри Україна - Іспанія.

Міністр України у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО закликав керівників підприємств та організацій усіх форм власності з розумінням поставитися до визначної події в історії вітчизняного спорту і сприяти перегляду матчу працівниками.

"Виступ нашої команди на світовому футбольному форумі стане надбанням історії і буде згадуватися нащадками. Тому важливо, щоб українці мали змогу спостерігати за тим, як пишеться власна історія", - зазначив міністр,

14-15 червня у приміщенні Торгово-промислової палати Лейпцига (Німеччина) працюватиме тимчасовий консульський пункт України для надання термінової консульської допомоги українським вболівальникам, які перебуватимуть у місті.