Почалося засідання Верховної Ради

Верховна Рада України підтримала пропозицію про надання 7 хвилин для виступів представників фракцій.

Як передає кореспондент УНІАН, за дану пропозицію проголосувало 413 із 445 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Сьогодні головуючий на сесійному засіданні член тимчасової президії парламенту Адам МАРТИНЮК (фракція КПУ) від імені Верховної Ради України побажав українській збірній з футболу успіхів у сьогоднішньому матчі з командою Іспанії на Чемпіонаті світу з футболу. Депутати оплесками підтримала це побажання.

Сьогодні у сесійній залі представники фракції Партії регіонів України одягнуті в шарфи з символікою збірної України з футболу.

Відразу після початку засідання на трибуні Верховної Ради України склав присягу народного депутата України Олег ЦАРЬОВ, який пройшов до парламенту за списком Партії регіонів.

Як відомо, на сьогодні єдиним народним обранцем, який не склав присягу і не відмовився від депутатських повноважень, лишається Леонід Черновецький, обраний також на пост Київського міського голови.

Як спрогнозував вчора голова Підготовчої депутатської групи Іван БОКИЙ, сьогодні Верховна Рада може розглянути лише два питання: заяви фракцій та кількість і відання комітетів Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв`ю журналістам після завершення Погоджувальної ради І.БОКИЙ висловив сподівання, що завтра Верховна Рада України почне працювати «у більш-менш нормальному режимі, наскільки це можливо». За його словами, зранку буде надано слово представникам усіх фракцій, які висловлять свою позицію, своє бачення ситуації, що склалась в Україні. Після цього може бути розглянуто питання про перелік комітетів.

В той же час, за прогнозами І.БОКОГО, питання кількості комітетів не буде розглянуто остаточно. Він розповів, що існує два проекти рішень. Перший – Підготовчої групи, яким пропонується збільшити кількість комітетів до 29, і другий проект – Олександра ТУРЧИНОВА (БЮТ), яким пропонується залишити існуючу кількість комітетів (24 комітети – УНІАН). При цьому І.БОКИЙ підкреслив, що він “гаряче” підтримує проект О.ТУРЧИНОВА, оскільки він не знає, чим будуть займатись деякі комітети, які пропонується створити додатково, наприклад комітет з гендерної політики.

На цьому, вважає І.БОКИЙ, парламент вичерпає свої можливості розгляду питань, поки не буде створено коаліції.

Разом з тим І.БОКИЙ не виключає, що завтра деякі політичні сили «спробують переступити через регламент і почати вибори керівництва Верховної Ради України». «Подивимось, що з цього вийде», - зазначив він.