Головне за день: огляд топ-новин

Детальніша інформаційна картина дня – в нашому огляді

У Європарламенті радять українським колегам «припинити цю самогубну війну»

У Європарламенті закликали Київ до конкретних дій для можливості підписання Угоди про асоціацію до листопада

Місія МВФ прибуде в Україну наприкінці березня

Міжнародний валютний фонд підтвердив приїзд місії Фонду до України, проте скоротив час перебування візиту на тиждень – з 28 березня до 3 квітня.

Україна ввела спецмито на імпортні авто

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про введення спеціальних мит на імпорт автомобілів у розмірі 6,46% на автомобілі з об`ємом двигуна більше 1000 куб. см, але не більше 1500 куб. см, і 12,95% - на автомобілі з об`ємом двигуна більше 1500 куб. см, але не більше 2200 куб. см.

Мірошниченко: В указі Януковича є доручення, як вирішити справу Тимошенко

В указі про невідкладні заходи щодо євроінтеграції є положення, які сприяють вирішенню справи Тимошенко, стверджує представник Президента.

Гузар: УГКЦ має шанс отримати патріархат із новим Папою

УГКЦ може піднімати питання щодо запровадження свого патріархату перед новообраним Папою Римським, вважає Любомир Гузар.

Янукович переконаний, що Європа має допомогти з модернізацією ГТС

Президент України Віктор Янукович переконаний, що Європа має брати участь в модернізації української газотранспортної системи. Президент також запевнив, що Україна впевнено йде шляхом євроінтеграції.

На виборах Президента до другого туру пройшли б Янукович та Кличко - опитування

Згідно з результатами опитування, Юлія Тимошенко отримала б у першому турі лише 11,4% і посіла б третє місце, не пройшовши до другого туру. Разом з тим якби Ю.Тимошенко була єдиним кандидатом від опозиційних сил, то вона пройшла б до другого туру і набрала у другому турі 29,4%, а В.Янукович - 28,6%.

Янукович вважає, що суд законно відібрав мандати у Власенка та Веревського

Президент України вважає, що суд прийняв законне рішення, позбавивши народних депутатів Сергія Власенка та Андрія Веревського мандатів. У свою чергу, Власенко підозрює, що Януковича обдурив Портнов. В той же час голова Верховної Ради України Володимир Рибак заявляє, що у нього більше немає подань на позбавлення депутатських повноважень депутатів-сумісників.

Мітингувати готові 28% українців (опитування)

Готові особисто взяти участь у мітингах і демонстраціях наразі 28% українців (10% візьмуть обов’язково, 18% скоріш за все).

На Західну Україну насувається дев’ятибальний шторм

Державна служба з надзвичайних ситуацій завчасно передислокує техніку до місць можливих ускладнень погодних умов.

ЗМІ: Україна погодилась на асоційоване членство у Митному союзі

Після зустрічі 4 березня президентів Віктора Януковича і Володимира Путіна уряди обох країн отримали завдання знайти формулу співробітництва України з МС, яка задовольнила б обидві сторони, пише Дзеркало тижня з посиланням на джерела у Кабміні.

Під проливним дощем у Вінниці опозиції вдалося «підняти» більше 5 тисяч людей

Сьогодні у Вінниці за участю лідерів опозиції Олега Тягнибока та Арсенія Яценюка стартувала Всеукраїнська акція Об’єднаної опозиції “Вставай, Україно!”. За словами голови фракції “Батьківщина” А.Яценюка, акція “Вставай, Україно!” триватиме два місяці.