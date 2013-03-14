Мірошниченко: В указі Януковича є доручення, як вирішити справу Тимошенко

В указі Президента України Віктора Януковича про невідкладні заходи щодо євроінтеграції України є положення, які сприяють вирішенню справи екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Про це заявив представник Президента України у Верховній Раді Юрій Мірошниченко в ефірі «5 каналу».

«Як ви знаєте, цим указом набирає чинності рішення Ради національної безпеки і оборони. І якщо ретельно проаналізувати це рішення РНБО, то там Президент визначає доручення як Кабінету міністрів в цілому, так і окремим міністерствам», - сказав Ю.Мірошниченко.

«У тому розділі, де йдеться про доручення Міністерству юстиції, саме і відзначено необхідність здійснити низку кроків у співпраці з представниками ЄС і експертами, і залучення досвіду Венеціанської комісії з тим, щоб ті питання, які пов'язані з правовим регулюванням тих складних, скажімо так, питань, про які ви говорите (справа Ю.Тимошенко), щоб вони були забезпечені такими цивілізованими, в рамках європейських стандартів, відповідями», - цитують Ю.Мірошниченка «Коментарі:».

Представник Президента у парламенті додав, що тому доручення профільному Міністерству юстиції дано, і Президент «чекає, що найближчим часом всі підготовлені або підзаконні акти, або інші форми рішень будуть запропоновані і українському суспільству, і парламенту, і Президенту».

Як повідомляв УНІАН, 13 березня ц.р. Президент України В.Янукович ввів у силу рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 березня 2013 року «Про невідкладні заходи щодо європейської інтеграції України».

У рішенні РНБО наголошується, що невідкладні заходи щодо європейської інтеграції України вживаються з метою забезпечення подальшого розвитку стратегічного партнерства України з Європейським Союзом, його державами-членами на принципах політичної асоціації і економічної інтеграції, завершення в 2013 році процесу укладання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом і її подальшої імплементації, а також реалізації домовленостей, досягнутих під час 16-го саміту «Україна - Європейський Союз» (відбувся у Брюсселі 25 лютого ц.р. – УНІАН).

У рішенні міститься доручення і Міністерству юстиції України. Зокрема, Мін’юст має розробити разом із зацікавленими центральними органами виконавчої влади заходи із забезпечення належного виконання в Україні рішень Європейського суду з прав людини, реалізації рекомендацій Ради Європи щодо умов відбування покарання засудженими, надання їм медичної допомоги; активізувати роботу з підготовки за участю міжнародних експертів пропозицій щодо вдосконалення законодавства України з питань проведення виборів; забезпечити підготовку за участю допоміжних органів, утворених Президентом України, до 1 жовтня 2013 року з урахуванням європейських стандартів законопроектів щодо реформування Вищої ради юстиції, статусу суддів, реформування прокуратури для направлення таких законопроектів Європейській Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія) з метою отримання відповідних висновків.

13 березня Комісар Європейського Союзу з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан Фюле під час виступу на сесії Європарламенту заявив, що без вирішення справ Ю.Тимошенко і Юрія Луценка навряд чи можна буде говорити про підписання Угоди про асоціацію між ЄС і Україною.

"Поки справи Ю.Тимошенко і Ю.Луценка не будуть вирішені належним чином, і поки не буде достатньої упевненості в тому, що більше не використовуватиметься вибіркове правосуддя, ми навряд чи можемо говорити, що умови є сприятливими для підписання Угоди про асоціацію", - підкреслив Ш.Фюле.