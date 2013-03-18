ЦВК зареєструвала нового нардепа від ПР замість Веревського

Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народним депутатом від Партії регіонів Олександра Козуба замість Андрія Веревського, якого Вищий адміністративний суд України достроково позбавив повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийняла комісія на своєму сьогоднішньому засіданні.

О.Козуб є членом Партії регіонів, проживає в місті Запоріжжі, включений до виборчого списку Партії регіонів під № 80.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня 2013 року Вищий адміністративний суд достроково припинив повноваження народного депутата з фракції Партії регіонів А.Веревського.

Голова ВР Володимир Рибак звернувся до суду з відповідним позовом, оскільки А.Веревський одночасно з повноваженнями народного депутата є керівником комерційної структури.