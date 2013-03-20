Геращенко відповіла регіоналам на «Київ - не дівка»
Народний депутат від «УДАРу» Ірина Геращенко вважає, що Партія регіонів не хоче проведення виборів у Києві 2 червня, оскільки в її кандидата немає шансів на перемогу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на засіданні Верховної Ради.
За словами І.Геращенко, “партія влади боїться Віталія Кличка, який має свій рейтинг утричі більший, ніж будь-які представники влади разом узяті, і тому не призначаються ці вибори”.
Як наголосила І.Геращенко, фракція “УДАР” вимагає, щоб “у Києві був міський голова, щоб він мав усі права, які має мати будь-який голова у будь-якому місті, чи це Львів, чи це Чернівці, де також уже довгий час не має свого голови Партія регіонів”.
За її словами, Партія регіонів боїться обрання у Києві міського голови від опозиції, оскільки “він поставить питання про відповідальність, про гелікоптерний майданчик, який невідомо кому належить, і він руйнує схили Дніпра, а також поставить питання про відповідальність, про те, що ж відбувається з молодою командою Черновецького, яка розікрала місто, але чомусь ніхто не відповів за це”.
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І.Геращенко наголосила, що вибори мають відбутися не пізніше 2 червня, а “інакше, якщо вони не підуть на таке голосування, це буде ще одним сигналом для киян, що ця влада має піти у відставку”.
“Київ - не дівка. І більше того, я закликаю представників влади залишити при собі свої сексистські висловлювання, тому що серед чоловіків-політиків є стільки продажних істот, яких не візьмуть навіть на Окружну”, - підкреслила І.Геращенко.