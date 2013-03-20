Геращенко відповіла регіоналам на «Київ - не дівка»

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на засіданні Верховної Ради.

За словами І.Геращенко, “партія влади боїться Віталія Кличка, який має свій рейтинг утричі більший, ніж будь-які представники влади разом узяті, і тому не призначаються ці вибори”.

Як наголосила І.Геращенко, фракція “УДАР” вимагає, щоб “у Києві був міський голова, щоб він мав усі права, які має мати будь-який голова у будь-якому місті, чи це Львів, чи це Чернівці, де також уже довгий час не має свого голови Партія регіонів”.

За її словами, Партія регіонів боїться обрання у Києві міського голови від опозиції, оскільки “він поставить питання про відповідальність, про гелікоптерний майданчик, який невідомо кому належить, і він руйнує схили Дніпра, а також поставить питання про відповідальність, про те, що ж відбувається з молодою командою Черновецького, яка розікрала місто, але чомусь ніхто не відповів за це”.

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І.Геращенко наголосила, що вибори мають відбутися не пізніше 2 червня, а “інакше, якщо вони не підуть на таке голосування, це буде ще одним сигналом для киян, що ця влада має піти у відставку”.

“Київ - не дівка. І більше того, я закликаю представників влади залишити при собі свої сексистські висловлювання, тому що серед чоловіків-політиків є стільки продажних істот, яких не візьмуть навіть на Окружну”, - підкреслила І.Геращенко.