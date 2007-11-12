Чи замінить Тимошенко ядерну зброю?

Для прискорення переходу на контрактну армію з 2008 року потрібно 6 млрд. грн.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив колишній перший заступник начальника Головного фінансово-економічного управління Міністерства оборони та колишній головний консультант Адміністрації Президента України Петро БАТМАН.

“Для забезпечення прискореного переходу на контрактну армію потрібно близько 6 млрд. грн. – тобто для завершення призову не 2009 році, а в наступному”, - сказав П.БАТМАН.

Він зауважив, що на 2008 рік для вирішення житлової проблеми військовослужбовців заплановано 150 млн. грн., і такими темпами, за його словами, не вдасться закрити квартирну чергу навіть протягом 40 років.

На думку П.БАТМАНА, в першу чергу необхідно знайти близько 500 млн. грн. для компенсацій військовим за піднайом житла.

Також П.БАТМАН зазначив, що згідно з постановою Кабміну з наступного року офіцер отримуватиме від 700 дол., а контрактник - від 300 дол.

Він також вважає, що в першу чергу в армії потрібно ліквідувати посади водіїв, які обслуговують командирів і начальників.

У свою чергу, генерал-лейтенант, колишній голова Координаційної ради при Президентові України з питань соціального і правового захисту військовослужбовців, працівників міліції, митної служби та членів їх сімей, лідер ПП „Вітчизна" Вілен МАРТИРОСЯН закликав політиків дати можливість Юлії ТИМОШЕНКО виконати передвиборчу обіцянку щодо переходу на контрактну армію з 1 січня наступного року.

Він вважає, що нині діючий міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО є найкращим керівником оборонного відомства України, але помиляється щодо термінів переходу на контрактну армію.

“Наша команда знає і вірить, що це можливо (контрактна армія з наступного року –УНІАН). Ю.ТИМОШЕНКО взяла на себе зобов’язання зупинити призов та фінансувати армію, створити потужну армію, допомагати військовим пенсіонерам....Бог дав нам жінку. Давайте підтримуємо цю жінку, щоб вона захистила своє вогнище” , - сказав він.

На переконання В.МАРТИРОСЯНА, створення контрактної армії швидкими темпами дозволить Україні стати сильною державою.

“Після того як ми здали ядерну зброю, є єдина можливість показати, що ми сильні – це професіональна армія”, - наголосив В.МАРТИРОСЯН.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО сказав, що для переходу на контрактну службу Збройними силами України протягом 2,5 року необхідно виділити 47 млрд. гривень.

“2009 рік – буде останнім роком загального призову. Я переконаний, що за цей час, який залишився, нам треба дуже багато зробити – сама програма переходу на контрактну основу в найближчі два з половиною року оцінюється приблизно в 47 мільярдів гривень”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас Президент підкреслив, що грошове питання не є найголовнішим у переході на контрактну військову службу, хоча це немала сума для національного бюджету.

За його словами, питання полягає в тому, щоб за цей час створити гідні умови для військовослужбовців, для яких служба в армії стане власною професією.