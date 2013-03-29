Азаров розцінює дії опозиції як захоплення влади

Про це він заявив, відповідаючи на запитання угорських ЗМІ "Чи не буде союз націоналістичної партії "Свобода" з опозиційними силами наступною перепоною на шляху України до ЄС, оскільки смішно, що Яценюк і Тягнибок стоять поряд?".

"Об’єднання "Свободи" та інших опозиційних сил – це не смішно, а небезпечно, - сказав Азаров. - Це дуже небезпечно для демократії в Україні, для національного миру та злагоди".

Нагадавши заяви опозиції про об’єднання виключно на основі спротиву владі, Азаров зауважив: "Виходить, у них немає принципових розходжень, а завдання одне – захоплення влади... Це, по суті, спроба захоплення влади", - прокоментував глава уряду останні дії представників опозиції.

"У нас достатньо сил, щоб навести порядок", - наголосив, утім, Азаров, зазначивши, що "адекватна відповідь націоналістичним силам не може викликати непорозуміння у щирих прихильників демократії".

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Раніше в інтерв'ю українській службі BBC лідер "Удару" Віталій Кличко заявив, що з лідером "Свободи" Олегом Тягнибоком його об'єднує боротьба з існуючим режимом.

"Я впевнений, що якщо я перебуваю на одній сцені і в парламенті з Тягнибоком, я перебуваю в Києві, я перебуваю в Україні, ми – українці, і це нас об’єднує. Нас об’єднує з усіма українцями те, що в нас є одна проблема", - зазначив він.

"Що стосується партії "Свобода", яка дуже радикальна, націоналістична радикальна партія, хочу сказати, що ми координуємо наші дії, коли боремось з режимом", - додав Кличко.

"Ми координуємо наші дії у Верховній Раді. І я впевнений, що у нас є спільні погляди щодо майбутньої України – ми бачимо розвиток України, її майбутнє в європейському суспільстві. І нас об’єднує дійсно боротьба проти цього режиму", - цитує Українська правда.