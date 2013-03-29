Суд вирішив поновити розслідування за скаргою Луценка на керівників колонії

Сьогодні Менський районний суд Чернігівської області скасував постанову слідчого Менської районної прокуратури про відмову у відкритті кримінального провадження за заявами захисників екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка – Ігоря Фоміна та Ірини Луценко – щодо ненадання дозволу на побачення адвокатам та захиснику із кола близьких осіб із підзахисним Ю.Луценком.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Народної самооборони».

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Справу розглядав суддя О.Савченко.

Дане рішення Менського районного суду визнало, що слідчий районної прокуратури не в повному обсязі виконав норми Кримінального процесуального кодексу, зазначили в прес-службі.

Також рішення суду автоматично означає продовження досудового розслідування шляхом проведення певних досудових слідчих дій слідчим прокуратури, підкреслили в «Народній самообороні».

Як повідомляв УНІАН, 25 січня захист Ю.Луценка подав до Чернігівської обласної прокуратури заяву про злочин.

«Протягом п’яти днів перебування Юрія Луценка у київській клініці «Оберіг» адвокатів не допускають до нього, посилаючись на внутрішні інструкції. Відсутній також телефонний зв'язок із підзахисним», - заявила тоді І.Луценко.

«Керівництво Менської колонії протягом п’яти днів не надає дозвіл на побачення адвокатам та захиснику із кола близьких осіб із Юрієм Луценком, а також обмежує останнього у його телефонному праві», - додала вона.

І.Луценко також зауважила, що у прокурора обласної прокуратури цей факт викликав здивування. «Прокурор на нашу заяву зазначив, що ув’язнений Ю.Луценко має однакові права із іншими ув’язненими, що перебувають на лікуванні за межами колонії, відповідно, має право на зустріч із своїми адвокатами та захисниками», - сказала вона.