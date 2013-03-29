ЗМІ: Нинішній візит Місії Кваснєвського-Кокса може стати останнім

Візит швидше за все стане останнім - мандат місії закінчується і навряд чи буде продовжений. Щоб повернутися до неформального діалогу з ЄС, Київ повинен провести радикальні зміни до 18 квітня, інакше наслідки можуть бути незворотними.

На тему: Європарламентарі не бачать прогресу в роботі Місії Кокса-Кваснєвського

Про це посередники мають намір заявити сьогодні на зустрічі з президентом Віктором Януковичем, повідомляє Комерсант-Україна.

Візит місії Європарламенту (ЄП) на чолі з екс-президентом Польщі Олександром Кваснєвським та екс-президентом Європарламенту Патріком Коксом став 14-м за рахунком.

Вчора вони провели чергову зустріч з головою партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко, яка тривала більше двох годин, після чого, як завжди, відмовилися від спілкування зі ЗМІ.

Тим часом нинішній приїзд європейських політиків є особливим - швидше за все він стане останнім, підкреслюють джерела в Брюсселі.

Кваснєвський і Кокс з літа минулого року є посередниками між ЄС та українською владою у вирішенні проблеми виборчого правосуддя. Формально будучи посланниками ЄП, де-факто вони ведуть переговори з президентом Віктором Януковичем від імені всього Євросоюзу, а їхні висновки будуть служити основою для прийняття рішення про прогрес Києва у вирішенні даної проблеми.

На початку лютого мандат місії був продовжений на два місяці. Нинішній візит підводить підсумок даного періоду, у зв'язку з чим політики проведуть у країні три дні. У середу вони зустрілися з прем'єр-міністром Миколою Азаровим, вчора відбулися тривалі переговори з генеральним прокурором Віктором Пшонкою, на сьогодні запланована зустріч з Віктором Януковичем.

"18 квітня вони виступлять з доповіддю на конференції президентів Європарламенту в Страсбурзі, де і буде вирішуватися питання про продовження роботи місії. Поки рано прогнозувати рішення", - розповів народний депутат Григорій Немиря, який також зустрічався з місією.

Однак відразу кілька джерел у різних органах ЄС запевнили, що надія на продовження роботи посередників невелика. "Шанси на продовження незначні, хоча все залежить від змін, досягнутих українською владою до 18 квітня", - заявив один зі співрозмовників.