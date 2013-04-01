Тюремники не підтверджують інформацію про перевезення сьогодні Луценка до Києва

Про це повідомили УНІАН в Управлінні Державної пенітенціарної служби в області.

За словами працівника прес-служби, пенітенціарна служба не може заздалегідь інформувати про свої дії. "Зможемо обговорювати це питання у день суду. Повезуть, не повезуть – сьогодні про це ще невідомо", - сказала працівник. Також вона додала, що не уповноважена інформувати про місцезнаходження засудженого.

Як відомо, ряд ЗМІ повідомили сьогодні, що співробітники пенітенціарної служби України вже доставили до Києва екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка для участі в судовому процесі з розгляду касаційної скарги на вирок.

Водночас дружина екс-міністра Ірина Луценко повідомила УНІАН, Ю.Луценка етапують з Менської виправної колонії до Києва на судове засідання або вночі 2 квітня, або рано вранці того ж дня.

І.Луценко припустила, що Ю.Луценко перебуватиме в Київському СІЗО 4 дні, оскільки касація розглядатиметься 2 та 4 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого 2012 року Печерський райсуд засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади, а також рангу державного службовця.

16 травня Апеляційний суд Києва визнав за правомірний вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці.

14 серпня 2012 р. адвокати подали до Вищого спецсуду з розгляду цивільних та кримінальних справ касаційну скаргу на вирок Ю.Луценку у справі про посадові злочини.

Вищий спеціалізований суд України з цивільних та кримінальних справах у вівторок має розглядати касаційну скаргу Луценка на вирок, за яким він відбуває чотирирічний термін у в'язниці за звинуваченням у службових зловживаннях.