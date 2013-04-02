ВР взялася за вибори у Києві
Верховна Рада розпочала розгляд у другому читанні проекту постанови про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови.
Як передає кореспондент УНІАН, член Комітету ВР з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Ольга Михайленко зазначила на засіданні парламенту, що до даного проекту постанови не надійшло жодної поправки.
В той же час вона додала, що комітет збирався розглянути дане питання завтра.
Народний депутат України Руслан Князевич (фракція “Батьківщина”) наголосив, що парламент невідкладно має ухвалити рішення щодо проведення виборів у Києві, оскільки сьогодні останній день, коли можна ухвалити рішення про призначення цих виборів саме на 2 червня.
Він підкреслив, що подання до Конституційного суду України “не має жодного відношення до Києва”, оскільки в ньому порушуються питання щодо виборів до місцевих органів самоврядування в цілому. Він наголосив, що саме парламент має визначатися з датою виборів.