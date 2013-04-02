ВР взялася за вибори у Києві

16:07, 02 квітня 2013
Політика
865 0

Верховна Рада розпочала розгляд у другому читанні проекту постанови про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови.

Руслан Князевич каже, що сьогодні останній день, коли можна ухвалити рішення про призначення цих виборів саме на 2 червня

Як передає кореспондент УНІАН, член Комітету ВР з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Ольга Михайленко зазначила на засіданні парламенту, що до даного проекту постанови не надійшло жодної поправки.
В той же час вона додала, що комітет збирався розглянути дане питання завтра.

Народний депутат України Руслан Князевич (фракція “Батьківщина”) наголосив, що парламент невідкладно має ухвалити рішення щодо проведення виборів у Києві, оскільки сьогодні останній день, коли можна ухвалити рішення про призначення цих виборів саме на 2 червня.

Він підкреслив, що подання до Конституційного суду України “не має жодного відношення до Києва”, оскільки в ньому порушуються питання щодо виборів до місцевих органів самоврядування в цілому. Він наголосив, що саме парламент має визначатися з датою виборів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter