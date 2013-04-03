Сім'я Луценка не проситиме Януковича про помилування

Як передає кореспондент УНІАН, про це дружина, захисник екс-міністра Ірина Луценко заявила сьогодні в коментарі журналістам, відповідаючи на запитання про те, як вони вчинять, якщо В.Янукович помилує Ю.Луценка без прохання.

"Ніхто не триматиметься за грати, ніхто не триматиметься за в'язницю", - сказала І.Луценко.

За її словами, наразі не йдеться про те, щоб просити про помилування Ю.Луценка.

Дружина екс-міністра розцінила як чутки інформацію про те, що на їхнього сина чинився тиск, щоб він написав прохання про помилування.

За словами І.Луценко, з нею теж ніхто не спілкується на цю тему. "Зі мною ніхто такої розмови не веде, ні про помилування, ні про амністію", - сказала дружина екс-міністра.

"Сім'я Луценко писати прохання не буде: Він (Ю.Луценко) не скоював ніякого злочину: ті знущання, які пережила сім'я, взагалі не допускають можливості сьогоднішній владі, Януковичу щось писати", - наголосила вона.

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Довідка УНІАН. Ю.Луценка було заарештовано в грудні 2010 року. Генпрокуратура звинуватила його в перевищенні повноважень: Ю.Луценку інкримінували незаконне прийняття на роботу в міліцію свого власного водія, надання йому державної квартири і нарахування пенсії, а також надмірно пишне святкування Дня міліції в пік економічної кризи у 2009 році.

Печерський районний суд Києва 27 лютого 2012 року засудив Ю.Луценка до 4 років ув’язнення з конфіскацією майна.

16 травня 2012 р. Апеляційний суд Києва визнав правомірним вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці.

17 серпня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Ю.Луценка до двох років обмеження волі за незаконне продовження оперативно-розшукової справи щодо Валентина Давиденка, колишнього водія екс-заступника голови СБУ Володимира Сацюка.

Ю.Луценко відбуває покарання в Менській колонії в Чернігівській області.