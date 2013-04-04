ПР: Більшість налаштована на конструктивну роботу навіть поза стінами Ради

Нагадаємо, що за відповідне рішення про проведення засідань поза приміщення ВР на сьогоднішній нараді голосували 244 депутати.

«З пакетами напрацьованих законопроектів ми вже три місяці ходимо в парламент. У нашому комітеті таких законопроектів 112, а я не можу навіть доповісти з трибуни про суть одного з них. У таких умовах працювати, м'яко кажучи, важко», - заявив голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Віталій Хомутинник.

Такої ж думки дотримується і народний депутат з фракції Партії регіонів Микола Жук. «Наприклад, ми повинні розглянути проект про перерахунок пенсій. Інший важливий документ - про присвоєння пенсій за заслуги перед Україною для батьків-вихователів, які самостійно виховують п'ять і більше дітей. Ці та інші законопроекти потрібно приймати, парламент повинен працювати».

Народний депутат Олег Царьов переконаний, що опозиція блокує парламент з надуманих причин.

«Депутати, які називають себе демократами і лібералами, не дають працювати за демократичними законами, коли парламентська більшість може приходити в зал і голосувати. Для мене, як депутата, незрозуміло, чому держава витрачає величезні гроші на підтримку роботи Верховної Ради, а ми не працюємо», - заявив депутат.

На думку Олега Царьова, Верховна Рада повинна працювати, в незалежності від місця, де це відбувається - у будівлі на Грушевського чи в іншому приміщенні: «Регламент Верховної Ради не забороняє збиратися депутатам в інших приміщеннях крім будівлі Верховної Ради. Не думаю, що до світової економічної нестабільності треба додавати ще й внутрішню політичну нестабільність України. Блокувати роботу центрального органу влади - це грубе порушення закону. І ми не хочемо цьому сприяти».