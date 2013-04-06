Лідер Союзу анархістів дає чверть мільйона за впізнання злочинця

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний запис заяви В.Чорного показала одеська телерадіокомпанія «Круг», яка також продемонструвала запис із камери зовнішнього відеоспостереження, на якій зображений підозрюваний.

Як заявив потерпілий, він знає, що напад на нього готувався два дні, і розраховує знайти виконавця і замовника злочину.

Зараз потерпілий проходить лікування в Одеській обласній клінічній лікарні.

Напередодні В.Чорний виступив на телеканалі «Круг» з різкою критикою місцевої влади. Він говорив, зокрема, про розкрадання бюджетних коштів.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків із громадськістю ГУ МВС в Одеській області, в даний час міліція розшукує підозрюваного — чоловіка, який 4 квітня по вулиці Успенській, 70 завдав умисних тілесних ушкоджень потерпілому.

Прикмети розшукуваного: вік 25-30 років, середньої статури, зріст 170-180 см.

Був одягнений: у темну коротку куртку, світло-сірі брюки, кросівки зі світлими вставками і білою підошвою, на голові спортивна чорна шапка.

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Як повідомляв УНІАН, 4 квітня в Одесі лідер Союзу анархістів України, бізнесмен В.Чорний був побитий. Вдень на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що в центрі міста - на вулиці Успенській - бійка. На місце виїхала слідчо-оперативна група Портофранковського відділу міліції.

Також надійшло повідомлення лікаря швидкої допомоги про те, що до лікарні доставлено чоловіка, 1972 року народження, з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забиті рани лобової частини голови, садна обличчя.

Як пояснив журналістам В.Чорний, біля офісу на Успенській на нього напав невідомий, який завдав йому ударів по голові відрізком металевої труби. Він сказав, що спроби пограбувати його не було, медики констатували перелом кісток черепа в 5 місцях. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.122 Кримінального кодексу України (умисне завдання тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості).

Довідка УНІАН. В.Чорний народився в 1972 році. Власник одеських готелів «Зірка» і «Токіо-стар».

У 1998 — 2002 рр. — мер міста Арциз Одеської області (На момент обрання В.Чорному було 26 років). Був кандидатом у мери Одеси в 1998 і 2010 роках.

Лідер партії «Союз Анархістів України» з 2002 року.

29 листопада 2010 року мер Одеси Олексій Костусєв призначив В.Чорного на посаду директора комунального підприємства «Спеціалізований монтажно-експлутаційний підрозділ» (СМЕП). Розпорядженням О.Костусєва від 31 травня 2011 року В.Чорний з 8 червня 2011 року з цієї посади звільнений за власним бажанням.