Кличко хоче дотиснути владу «одним кулаком»

На цьому він наголосив на мітингу опозиції в неділю в Києві, передає кореспондент УНІАН.

«Ми впевнені в тому, що разом ми зможемо дотиснути владу, щоб були дострокові президентські вибори, були дострокові парламентські вибори», - сказав В.Кличко.

Він висловив упевненість, що опозиційні сили зможуть «об'єднатися в один кулак і завдати удару, який буде вирішальним».

В.Кличко зауважив, що у партій «УДАР», «Батьківщина» і «Свобода» різні ідеології. «Але нас об'єднує те, що ми хочемо жити в демократичній країні», - підкреслив політик.

«Я впевнений, що нас буде підтримувати все більше людей», - наголосив В.Кличко.