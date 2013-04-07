Кличко хоче дотиснути владу «одним кулаком»
19:38, 07 квітня 2013Політика
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Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко заявляє про необхідність проведення дострокових президентських і парламентських виборів.
Кличко вірить, що опозиція об'єднається в один кулак
На цьому він наголосив на мітингу опозиції в неділю в Києві, передає кореспондент УНІАН.
«Ми впевнені в тому, що разом ми зможемо дотиснути владу, щоб були дострокові президентські вибори, були дострокові парламентські вибори», - сказав В.Кличко.
Він висловив упевненість, що опозиційні сили зможуть «об'єднатися в один кулак і завдати удару, який буде вирішальним».
В.Кличко зауважив, що у партій «УДАР», «Батьківщина» і «Свобода» різні ідеології. «Але нас об'єднує те, що ми хочемо жити в демократичній країні», - підкреслив політик.
«Я впевнений, що нас буде підтримувати все більше людей», - наголосив В.Кличко.
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