Заяву про вихід з фракції ПР Павло Балога відправить замовним листом

Народний депутат України Павло Балога заявляє, що надішле в апарат Верховної Ради повторну заяву про вихід зі складу фракції Партії регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Єдиний Центр», про це П.Балога заявив журналістам, відповідаючи на запитання про начебто відсутність відповідної заяви в апараті парламенту.

«Ніякої участі в житті фракції Партії регіонів не беру. Подивіться на сайт Верховної Ради і як я голосую. За регламентом, мою заяву про вихід з Партії регіонів має оголосити голова Верховної Ради. Є в мене такий важіль, щоб я міг його змусити це зробити? На пана Рибака, зважаючи на його вік і поважність, я не можу натиснути і змусити зачитати», - сказав П.Балога.

Депутат запевнив, що підписана ним заява була подана в апарат парламенту, і її копія викладена в Інтернет.

Однак через маніпуляції із цим документом, народний депутат наступного засідання ще раз напише відповідну заяву та надішле замовним листом на адресу апарату Верховної Ради. Щоб вже не було спекуляцій з боку представників влади щодо існування, чи не існування документу.

Політик заявляє, що причина затримки у оприлюдненні заяви про вихід із фракції – бажання партії влади позбавити його мандата силами суддів Конституційного суду саме як члена їхньої фракції.

Павло Балога впевнений, що це рішення суду все одно мають внести на розгляд парламентарів. І ще питання у тому, чи всі представники партії влади захочуть голосувати за позбавлення депутатських повноважень, адже розуміють, що завтра подібне може статися і з ними.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня 2012 року П.Балога написав заяву про вихід зі складу фракції Партії регіонів.

8 лютого 2013 року Вищий адміністративний суд України позбавив П.Балогу й Олександра Домбровського депутатських повноважень.

Підставою для такого рішення ВАСУ став позов депутата Верховної Ради VI скликання Юрія Кармазіна, який заявив про фальсифікацію виборів в округах № 11 (Вінницька область) і № 71 (Закарпатська область).

14 лютого голова Верховної Ради Володимир Рибак повідомив, що направив до КС подання щодо відповідності Основному Закону рішення ВАСУ про позбавлення народних депутатів П.Балоги і О.Домбровського повноважень.

Голова парламентської фракції ПР Олександр Єфремов поінформував, що під цим поданням до КС підписався 61 народний депутат з фракції Партії регіонів.