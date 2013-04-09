Рибаков: Говорити про конституційний референдум поки зарано

«В Україні не існує передумов для введення бікамералізму. Це може загрожувати тільки загостренням політичної ситуації. Конфлікт же необхідно вирішити у форматі переговорів між владою і опозицією, залучаючи до процесу лідерів громадської думки », - заявив нардеп Ігор Рибаков, коментуючи висловлювання представників парламентської більшості про можливість проведення референдуму щодо зміни Конституції.

За словами політика, проведення референдуму про зміну конституційного ладу не вирішить проблеми протистояння політичних сил в Україні.

"Механічне скорочення кількості депутатів і створення двопалатного парламенту це не вихід, - упевнений Рибаков. - Це тільки ускладнить законодавчу процедуру. Адже, щоб закон потрапив на підпис до президента, потрібно буде схвалення не тільки нижньої палати, але й так званого сенату. Навряд чи це знизить градус політичного протистояння ".

Нардеп стверджує, що унітарній державі, якою є Україна, не має сенсу брати на озброєння досвід бікамералізму.

"Як правило, двопалатний парламент це доля федерацій - Росії, США, Німеччини, Мексики і т.д. Є приклади бікамералізму в унітарних державах. Наприклад, Франція. Але там він склався історично. У нас подібних передумов не існує. Найбільша загадка, як формуватиметься ця верхня палата. Якщо це буде рада губернаторів, необхідно одночасно зробити цю посаду виборною", - стверджує Ігор Рибаков.

Він упевнений, що народні обранці повинні шукати інший спосіб виходу з політичної кризи.

"Поки не вичерпані всі способи примирення, говорити про конституційний референдум зарано. Ми повинні самостійно впоратися зі своїми проблемами, а не сурмити про них на весь світ, принижуючи власну державу, як це роблять опозиціонери. Якщо немає іншого виходу, потрібно залучати третю незацікавлену сторону. Такою стороною в Україні можуть бути лідери громадської думки, неполітичні фігури, представники громадських організацій. З їх допомогою ми зможемо знайти консенсус і об'єднати країну ", - підсумував Ігор Рибаков.

Нагадаємо, що серед парламентаріїв вперто циркулюють чутки про можливий референдум щодо зміни Конституції, як спосіб розв'язання нинішньої політичної кризи.